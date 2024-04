Après le pic de chaleur du week-end, la neige fera son grand retour mardi

Baisse brutale des températures mardi

Mais ce pic de chaleur ne va pas durer et va même s’arrêter brutalement. Dès mardi 9 avril, La Chaîne Météo annonce des températures en-dessous des moyennes du mois d’avril. Et cela va permettre un énième retour des chutes de neige en montagne. Avec les vacances de printemps qui commencent ce week-end pour la zone C, c’est toujours une bonne nouvelle pour les stations de ski encore ouvertes.