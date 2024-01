Avant/Après : en quelques jours, la neige a fait son grand retour dans le Vercors

La vague de froid qui déferle sur la France depuis le week-end dernier profite aux stations de ski de moyenne montagne. Depuis vendredi, elles bénéficient d’importantes chutes de neige. Et elles en avaient bien besoin.

En quelques jours, le contraste est saisissant. Exemple en photos dans les Alpes avec les stations de ski de Villard-de-Lans et Corrençon-en-Vercors. À gauche, vous avez les images des webcams du jeudi 4 janvier au matin et à droite, celles de ce mercredi 10 janvier. Un changement radical de paysage en six jours.