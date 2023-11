Courchevel : un fondateur de Facebook achète 2 chalets de luxe

Une dépense de près de 100 millions d’euros

Selon les informations du site spécialisé CF News Immo, le milliardaire vient de dépenser beaucoup d’argent à Courchevel. Dans la station de Savoie réputée pour son luxe, il s’est offert les chalets Edelweiss et Les Gentianes qui sont reliés par un sous-sol. Et selon certaines estimations, Eduardo Severin aurait dépensé entre 85 et 90 millions d’euros pour ces deux acquisitions.

Louer l’Edelweiss, c’est entre 150 000 et 380 000 euros la semaine

Pour vous faire une idée, le chalet Edelweiss avec tous ses équipements de luxe sur sept niveaux pour une surface totale de 3000 m² était jusque-là loué entre 150 000 et 380 000 euros la semaine. Aux Gentianes (une surface de 700 m²), sept jours de location coûtaient entre 45 000 et 165 euros. Mais le nouveau propriétaire ne devrait plus les proposer à la location.