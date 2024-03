Des chutes de neige dès 800 mètres : ce qui vous attend ce week-end

Le printemps arrive. Il débute officiellement ce mercredi 20 mars. Mais si cette semaine, les températures vont être agréables, ne vous y habituez pas trop vite car l’hiver n’a pas dit son dernier mot. À partir de ce samedi, le mercure va brutalement chuter dans toute la France.

Et la neige va faire son retour en moyenne montagne. Selon La Chaîne Météo, la limite pluie-neige devrait se situer entre 800 et 1000 mètres d’altitude dans les Alpes et les Pyrénées mais aussi dans le Jura, le Massif central et les Vosges.

Alpes : plus de 40 cm à Arêches-Beaufort, Avoriaz et au Collet d’Allevard

Selon Météo France, les premiers flocons devraient tomber dans les Alpes samedi matin à Val-d’Isère puis à Avoriaz dans l’après-midi. Dans la nuit de samedi à dimanche, des chutes de neige sont attendues sur l’ensemble des massifs des Alpes du nord, y compris ceux de moyenne montagne comme le Vercors et sa station de Villard-de-Lans. Dans les Alpes du sud, les précipitations neigeuses vont se concentrer sur les Hautes-Alpes (les stations d’Orcières, Risoul, Serre Chevalier…).

Voici quelques cumuls de neige annoncés au sommet des domaines skiables ce week-end.