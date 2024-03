Fortes rafales de vent : la station de Chamrousse partiellement fermée

La dépression Nelson se trouve actuellement au large de l’Irlande mais elle provoque des perturbations jusque dans les Alpes. C’est elle qui est responsable du vent qui a soufflé toute la nuit, particulièrement en Isère. De fortes rafales toujours bien présentes sur les reliefs et qui incitent certaines stations de ski à faire preuve de prudence.

Des « vents tempétueux aux sommets »

Ce vendredi matin, Chamrousse annonce une fermeture partielle de ses pistes de ski alpin en raison de « vents tempétueux aux sommets ». Le domaine n’est donc ouvert qu’à 31% : 3 pistes vertes sur 5, 6 bleues sur 14, 3 rouges sur 14 et 0 noire sur 6. Le domaine nordique est ouvert en accès libre mais attention plus aucune boucle n’est possible, des passages à pied sont obligatoires.