Immobilier : Les stations de ski françaises sont dans une belle dynamique

Les Pyrénées, un massif plus abordable

Avec un prix qui s’élève à 2 669 € le m², les Pyrénées constituent un massif accessible. Les prix sont en hausse de 1,2 % sur un an, mais du fait de la baisse de solvabilité des ménages français et espagnols, cette croissance tend nettement à ralentir (+ 7,6 % sur un an au 1er février 2022 et + 7,4 % au 1er février 2021).

Saint-Lary-Soulan (3 429 € le m²) prend la tête de la station la plus chère du massif pyrénéen. En deuxième et troisième position du classement, se trouvent les stations des Angles (3 381 € le m²) et de Cauterets (3 324 € le m²).