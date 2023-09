Martin Fourcade au sommet du mont Blanc pour en mesurer l’altitude

Grandira, grandira pas ? Depuis que les experts géomètres de Haute-Savoie mesurent l’altitude exacte du mont Blanc, tous les deux ans, le sommet le plus haut des Alpes n’en finit pas de bouger. Si jusqu’en 2007, la tendance était plutôt à des résultats de plus en plus hauts, jusqu’à 4810,9 mètres, le toit de l’Europe perd désormais quelques centimètres, voire quelques mètres, à chaque mesure. La faute au réchauffement climatique, qui entame la couche de glace présente à son sommet.

Un mètre de perdu entre 2017 et 2021

La dernière mesure, en 2021, faisait état d’une hauteur de 4807,81 m, ce qui représentait une baisse d’un mètre par rapport à 2017. Pour cette nouvelle mesure, il aura fallu deux ascensions, en juin puis en septembre, huit cordées (22 passionnés, géomètres-experts, guides, partenaires, photographe au sommet) ont été mobilisées.

Il aura fallu une heure de mesure sur place (écourtée pour menace de mauvais temps) ainsi qu’une mesure point par point GNSS associé à de la photogrammétrie par drone (plus de 1300 images capturées et géoréférencées permettent d’obtenir plus de 15 millions de points). Les résultats seront dévoilés jeudi 5 octobre, au cours d’une conférence de presse à Chamonix.

