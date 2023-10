Télétravailler en montagne, c’est facile avec les espaces de coworking

A La Clusaz, le Pêle fait feu de tout bois

Si le « cowork » de Chamrousse n’est pas immense et ne propose pas de plages horaires très étendues en intersaison, celui de La Clusaz accueille des télétravailleurs toute l’année. Le Pêle (c’est son nom) est ouvert depuis 2017. « Avant le Covid, au niveau touristique, on recevait essentiellement des gens qui avaient des urgences professionnelles, par exemple des cadres dirigeants qui ne pouvaient pas décrocher totalement où qui avaient des imprévus à gérer », se souvient Cathy Neyrinck. Elle est l’animatrice de ce coworking, qui propose entre 15 et 20 espaces de travail en open-space ou dans des salles plus isolées.

« Depuis la crise sanitaire, on a constaté que le travail à distance était possible, et pas seulement au domicile. On a aussi des gens qui équilibrent leur temps personnel et leur temps professionnel, par exemple en accompagnant leur famille ou leurs amis à La Clusaz. Ils travaillent quelques jours dans la semaine et profitent du reste du temps avec leurs proches. »

Selon elle, l’engouement est là. « On a entre 20 et 30% de progression par an de notre chiffre d’affaires depuis la fin de la crise. Je pense que c’est amené à se développer de plus en plus dans tous les lieux de villégiatures, mais aussi ceux, comme chez nous, où il y a une vie à l’année. »