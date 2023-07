Un col du Tour de France réservé aux cyclistes, dimanche 30 juillet

La 19e édition de la Grimpée cycliste du col de la Ramaz fait son grand retour à Praz de Lys – Sommand ! Le dimanche 30 juillet, la route menant jusqu’à l’arrivée sera ouverte dans la matinée (de 9h à 11h45) à un public motivé et non motorisé. Les plus téméraires pourront donc affronter cette mythique ascension de 14 km de long et 989 m de dénivelé à vélo, à pied ou encore à ski à roulettes. Ainsi, l’évènement “ Adopte un col” devrait se dérouler dans la bonne humeur, le calme et la sécurité. La RD 308 sera alors réservée à partir du lieu-dit Chez Besson”, et ce jusqu’au col.

Onze catégories seront représentées

De 8h à 10h, les participants pourront bénéficier d’un petit-déjeuner offert à Mieussy ainsi qu’au hameau Chez Besson. Puis, à l’arrivée, un ravitaillement accueillera les sportifs (à partir de 12h30). Dès le début d’après-midi, la route sera réservée aux coureurs inscrits à la Grimpée du col de la Ramaz. Le rendez-vous est prévu rue des Écoles à Mieussy. L’épreuve est ouverte à tous, sous condition de présentation d’un certificat médical de moins d’un an pour les non-licenciés et les licenciés de la Fédération française de cyclotourisme (FFCT).

Le départ de la course, organisée par le comité de Haute-Savoie de la Fédération française de cyclisme (FFC) et Praz de Lys – Sommand Tourisme, sera donné à 14h30. Onze catégories seront représentées : dames 15-16 ans/17-18 ans/19-35 ans/36 ans et plus ; hommes 15-16 ans/17-18 ans/19-29 ans/30-39 ans/40-49 ans/50-59 ans/60 ans et plus. La remise des prix aura ensuite lieu à 16h30 à Praz de Lys.