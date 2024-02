Péages : connaissez-vous cette astuce légale pour faire des économies ?

Les vacances d’hiver commencent le samedi 10 février pour la zone C (académies de Paris, Créteil, Versailles, Montpellier et Toulouse). Et si vous partez en voiture d’une de ces grandes villes pour rejoindre une station de ski, notamment dans les Alpes, vous savez déjà que ce trajet va être onéreux. Encore plus avec la hausse des tarifs des péages effectives depuis ce jeudi 1er février.