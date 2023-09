Ski : découvrez les premières dates d’ouverture des stations

On rentre de vacances, l’été se finit, c’est la rentrée. À ce moment-là, on se projette dans son prochain séjour et certains ont déjà des envies de neige. On se pose alors la question : quand les stations de ski vont-elles ouvrir ? Dès le début du mois de septembre, elles sont déjà nombreuses à avoir communiqué leurs périodes d’ouverture. Un calendrier qui dépend forcément des conditions climatiques et de la neige qui doit tomber dans les prochaines semaines mais cela offre déjà une visibilité et pourquoi pas des idées pour planifier des vacances.

Des stations ouvertes dès le mois de novembre

Selon les premiers éléments diffusés, dans les Alpes, les domaines skiables de Chamonix-Mont Blanc, Orelle, Tignes et Val Thorens prévoient d’ouvrir à la fin du mois de novembre. Ces stations ainsi que celle de Val d’Isère envisagent une saison qui durerait jusqu’au 5 mai 2024.

Dans les Pyrénées, il faudra attendre le premier week-end de décembre pour profiter des pistes de ski à Ax-les-Thermes, à Saint-Lary-Soulan ou encore aux Angles. Cette dernière est la station qui a, à ce jour, la plus longue période d’ouverture, avec une fermeture prévue le 14 avril 2024.

Dans les autres massifs (Massif Central, Vosges, Jura) situés à plus basse altitude, peu de stations ont pour le moment communiqué à ce sujet.