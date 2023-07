Comment les refuges des Alpes s’adaptent pour limiter leur impact environnemental

118 ans après

L’an prochain, le nouveau Pavé (Écrins) devrait être achevé. Les rénovations du Chatelleret et la Lavey (Vénéon, Isère) sont à l’étude. Comme celle des Evettes, à Bonneval sur Arc, où des fans de l’architecture modulaire des années 70 aimeraient faire classer ce modèle particulier aux airs de préfabriqués. Et la concertation est lancée pour le nouveau visage des Merveilles (Mercantour), de la Croix du Bonhomme (Beaufortain) ou du Parmelan, au-dessus d’Annecy. Idem pour les deux phares haut-alpins, le glacier Blanc et les Écrins où les scientifiques apporteront leur éclairage afin d’adapter ces deux étapes, tributaires de la fonte glaciaire, pour un avenir complémentaire.

Autre acteur des refuges, le Parc National de la Vanoise a consacré 10 M€ en 10 ans à ses 16 hébergements. Son navire amiral, l’Arpont, (92 places) a été rénové pour 3 M€ en 2014 montrant la voie de l’autonomie énergétique. Durant le Covid, Prariond (Val d’Isère) a suivi. Cet été, c’est Plaisance à Champagny qui s’agrandit. « Le chantier a bénéficié du plan France Relance qui a permis de réaliser des travaux d’amélioration pour l’eau potable et l’assainissement d’autres bâtiments ou renforcer leur autonomie énergétique » indique Samuel Cado, directeur adjoint du parc. En 2024, Turia, à Villaroger sera agrandi et des études seront lancées pour rénover l’Orgère, sur les hauts de Modane et la Leisse, sous la Grande Casse, à Termignon.

À Chamonix, la Charpoua entame un nouveau chapitre après 118 ans d’histoire. Le petit refuge niché au pied des Drus, à 2 841 mètres, géré par la compagnie des guides, est en cours de réhabilitation. L’abri historique de planches de mélèze clouées faisait face à l’érosion du rognon qui lui sert de socle.

Troisième acteur clé des refuges alpins : la Société des Touristes Dauphinois. dans l’Oisans En 2017, la STD a procédé à l’extension d’Adèle Planchard, sous la Grande Ruine, désormais doté de toilettes sèches, d’un assainissement moins polluant en rejets et d’un nouveau captage d’eau. Et ce printemps, la Selle, sous le Râteau, fait l’objet d’une mise aux normes.