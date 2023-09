La fondue est-elle savoyarde ou suisse ?

Parenthèse refermée, mais qui confirme bien que dans l’imaginaire des Français, la fondue reste avec le scrabble et les pulls moches l’un des basiques de nos vacances aux sports d’hiver. Mais aussi et on va le voir, un possible motif de crise diplomatique avec nos Helvètes de voisins. Car ce trésor national, les Français l’ont peut-être tout simplement emprunté, avant de lui coller le nom de Savoyarde. Ce qui avouez-le, lui donne une tout autre allure.

Surtout ne pas se fâcher avec les Suisses, non, un pays qui a enfanté Roger Federer ne peut pas être fondamentalement mauvais, et puis ça reste une très jolie destination pour les vacances et l’argent liquide (diront certains). L’enjeu est donc d’essayer d’aller chercher au mieux la vérité. Et tout commence (mal) à la page 431 du dictionnaire, le Petit Larousse illustré. “La Fondue est un plat d’origine suisse, composé de lames de gruyère et d’emmental que l’on fait fondre dans un caquelon avec du vin blanc et du kirsch et qui se mange à l’aide de cubes de pain…” Bon…