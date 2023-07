Fraicheur, petits prix et plein d’espace : en été, la montagne a tous les atouts

Alors que l’été arrive, et avec lui des températures qu’on imagine déjà caniculaires, chacun essaye de trouver un moyen de se rafraîchir. En montagne, si les après-midi peuvent être chaudes, les soirées sont beaucoup plus agréables qu’en plaine. Mieux qu’un ventilateur, plus écolo qu’un système de climatisation, le bon air de la montagne est la solution idéale pour profiter d’un été au frais. Pourquoi ? Parce que plus on monte, plus la température baisse. On « perd » en effet 1 °C tous les 150 mètres. Et donc, mathématiquement, une dizaine de degrés lorsqu’on séjourne à 1500 m d’altitude !