Les stations de ski les plus enneigées en France : le match entre les Alpes et les Pyrénées

Au moment de réserver son séjour à la montagne, la question de la météo est primordiale. Et c’est toujours la même incertitude : y aura-t-il de la neige au moment de mes vacances au ski ? Il est encore trop tôt pour savoir le temps qu’il fera cet hiver mais à partir des historiques d’enneigement depuis la saison 2012-2013, on peut dégager des tendances et trouver des éléments de réponses. On a sorti les calculatrices pour établir le Top 10 stations les plus enneigées de France. Et entre les Alpes et les Pyrénées, il y a match.

Une station des Pyrénées en tête !

L’altitude est une garantie importante pour profiter d’un bon enneigement mais cela ne fait pas tout. Même si les stations les plus hautes de France se trouvent dans les Alpes, c’est un domaine skiable des Pyrénées qui arrive en tête de notre classement. Il s’agit de Cauterets dans le département des Hautes-Pyrénées. Avec un enneigement moyen de 622 centimètres par saison, cette station, comprise entre 1 730 mètres et 2 415 mètres d’altitude, est orientée vers l’est ce qui lui permet de profiter d’un enneigement exceptionnel.