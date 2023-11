Où skier en novembre dans les Alpes : ces stations qui ouvrent avant les autres

Avec le retour de la neige sur les sommets en ce mois de novembre, l’envie de skier est de plus en plus forte et les stations sont dans la dernière ligne droite de préparation avant le lancement de l’hiver 2023-2024. Si la très grande majorité des domaines skiables ne devraient ouvrir leurs pistes de ski que durant le mois de décembre, quelques stations ont prévu de se lancer dès novembre. Une course à l’ouverture qui se concentre dans les Alpes. Et cela peut être un bon plan, le prix des forfaits est moins élevé en début de saison.

Bessans

Pour les amateurs de ski de fond les plus impatients, il faut prendre la direction de la Savoie. En Haute-Maurienne, la station de Bessans ouvre dès le samedi 4 novembre une partie de son domaine nordique. Un début de saison précoce rendu possible par la technique de snowfarming (de la neige de l’hiver précédent conservée durant tout l’été). Il sera possible de profiter d’une piste longue de 2,5 kilomètres. Gratuit pour le jour d’ouverture, l’accès est payant à partir du dimanche 5 novembre.

Les Saisies

Dans le Beaufortain, la station des Saisies qui utilise aussi la technique du snowfarming ouvre une petite partie de son domaine nordique le samedi 11 novembre. Il sera possible de glisser sur une boucle de trois kilomètres.