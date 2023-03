Carte interactive : voici où continuer à skier fin mars, avec les dates de fermeture des stations

De la neige prévue ce week-end

La neige devrait tomber en altitude à partir de ce vendredi et pendant le week-end. « On va basculer dans un régime de traine, instable en montagne, avec des averses de neige ou de grésil dès altitude dès 1500 m sur les Alpes. On aura peut-être quelques flocons sur les plus hautes crêtes du Jura et des Vosges, et des chutes de neige à partir de 1 300 mètres sur le Massif central », nous confiait plus tôt dans la semaine Christophe Mertz, prévisionniste chez MétéoNews. Malheureusement, les Pyrénées devraient rester à l’écart de ces chutes de neige.