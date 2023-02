Deux alpinistes français réalisent un exploit dans le massif du Mont-Blanc

« Un grand écart significatif »

« Gravir la Gousseault-Desmaison à la journée est pour moi une étape importante dans la quête de l’ascension parfaite en alpinisme. Jusque là, les cordées grimpaient cette voie en moyenne en deux jours et demi depuis le pied de la paroi. Soit 3 jours et demi si on compte l’approche. C’est donc un grand écart significatif ! […] Petit à petit, avec l’expérience, je pratique cette montagne rapide mais technique et austère. Une démarche vers laquelle j’ai toujours rêvé d’aller, et je ne peux qu’observer que le travail, la passion et l’audace finissent par payer ! », a-t-il poursuivi. Un exploit vertical qui intervient quelques heures après celui de leurs amis Charles Dubouloz, Symon Welfringer et Clovis Paulin, qui se sont également sur le même secteur.