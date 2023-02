Les Français prêts à changer leurs habitudes en matière de tourisme

Pour choisir leur destination, notamment en hiver, les Français prennent de nombreux paramètres en compte. Parmi eux, les considérations environnementales prennent de plus en plus de place et les stations l’ont bien compris en mettant en place de nombreuses mesures pour obtenir des labels environnementaux. C’est ce qui ressort d’une récente enquête BVA pour maeva, l’agence de voyage en ligne du Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs, 40% des Français déclarent vouloir changer leurs habitudes touristiques pour 2023 suite aux évènements climatiques survenus l’été dernier, y compris lors de leurs séjours en montagne. La moitié d’entre eux sont en effet prêts à faire de l’écologie un critère de choix pour leurs vacances.

Les vacanciers prêts à moins consommer

« Lorsque l’on interroge les Français sur les mesures les plus urgentes à mettre en œuvre pour ces vacances d’hiver afin de lutter contre le réchauffement climatique, 70% citent un élément lié à la réduction de la consommation d’énergie », détaille l’agence. A titre d’exemple, 77% des personnes interrogées se déclarent prêtes à loger dans des hébergements chauffés à 19 degrés maximum. La fermeture des piscines extérieures chauffées (40%), l’arrêt des canons à neige (22%) et l’augmentation des offres privilégiant le train ou le bus pour se rendre en stations sont d’autres pistes avancées par les sondés pour réduire l’impact environnemental de leurs vacances.

Le budget reste un frein

Alors, tout le monde sera-t-il vertueux pendant ces vacances ? Pas sûr, puisqu’il existe encore des freins à ces changement d’habitudes. Parmi ceux-ci, le budget arrive en première position (41% des répondants), devant la complexité en termes d’organisation (26%) ou encore le fait de devoir s’imposer des contraintes en vacances (22%). A ces derniers, on conseillera quelques destinations en montagne accessible directement via le train, dont on peut trouver la liste ici.