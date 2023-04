Près de 50 cm de neige fraîche sur les Alpes cette semaine

En avril, ne te découvre pas d’un fil ! La sagesse populaire va prendre tout son sens cette semaine, puisqu’après un week-end largement printanier, le froid et la neige vont faire leur retour, notamment sur les Alpes du Nord et les Hautes-Alpes. Une rebuse, comme on dit dans le jargon. « On aura une perturbation assez active mercredi 12 avril en après-midi, qui apportera de la pluie ou de la neige », estime Stéphane Nedeljkovitch, prévisionniste chez MétéoNews.

20 à 30 centimètres d’ici à jeudi soir

Si la limite pluie-neige se situera dans un premier temps autour des 2200 mètres, elle redescendra ensuite autour de 2000 m, avant de tomber dans la nuit. « Les flocons descendront à 1200 mètres, voire 800 mètres en toute fin de nuit sur la Savoie. » Au-dessus de 1500 mètres, jeudi matin, les stations pourraient se réveiller avec 15 à 20 centimètres de neige fraiche, qu’il faudra ajouter aux flocons qui tomberont jeudi toute la journée, à partir de 1000 mètres. Jeudi soir, on pourrait donc avoir entre 20 et 30 centimètres.

Ça continue jusqu’à samedi

Vendredi, une nouvelle perturbation déboulera, mais avec des températures plus clémentes. Les flocons tombés en dessous de 1500 mètres risquent donc de fondre rapidement. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, l’air frais sera de retour. « On pourrait avoir de gros cumuls dans la nuit de vendredi à samedi, à partir de 1200 ou 1300 mètres, avec 15 à 20 cm », prévient le prévisionniste. Et ce n’est pas fini ! « Samedi, les chutes vont continuer, avec 15 à 20 cm en plus. » Ce qui pourrait porter le cumul à une bonne trentaine de centimètres supplémentaires pour samedi. De quoi envisager une fin d’hiver bien blanche pour les nombreuses stations encore ouvertes en avril, dont certaines, comme Orcières, offrent le forfait pour les dernières descentes.