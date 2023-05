Un Savoyard de seulement 18 ans gravit l’Everest !

A tout juste 18 ans, Alasdair McKenzie a déjà un parcours fait de mille aventures. Breton de naissance et Savoyard d’adoption, ce franco-britannique a grandi à Tignes, là où il a appris la montagne. Féru d’alpinisme, il est entré l’année dernière dans le Guiness Book grâce à son ascension du Lhotse (8 516 m), dont il était le plus jeune à avoir atteint le sommet. Une semaine plus tard, il enchaînait avec un autre sommet mythique : le Makalu (8 485 m).

Gravir les 14 sommets de plus de 8000 mètres en 18 mois

Il faut dire que le jeune aventurier n’a pas de temps à perdre. Il compte en effet gravir tous les sommets de plus de 8000 mètres du monde (il y en a 14) en moins de 18 mois ! Pour cela, il est parti en avril à la conquête de l’Annapurna, avant de s’offrir le Graal des alpinistes : l’ascension de l’Everest (8 848 m), qui a accomplie le mardi 16 mai dernier.

Le baccalauréat attendra

Mais comment cette vie au sommet se concilie-t-elle avec les études ? Il a dévoilé cette partie de sa vie au Dauphiné Libéré, à l’occasion d’un podcast depuis le camp de base. « Je fais l’école à la maison. Je devais passer mon bac cette année mais nous avons parlé avec mon école », expliquait-il. Il passera donc sa Terminale en deux ans, pour concilier son apprentissage scolaire avec son rêve de devenir le premier homme Français (et le plus jeune de l’histoire, toutes nationalités confondues) à grimper les 14 « 8 000 » de la planète.