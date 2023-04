Une prochaine mise à jour de Google Maps devrait ravir les amateurs de randonnée

Que serait notre vie sans Google Maps ? On l’utilise tous les jours pour se déplacer à pied, à vélo, en voiture, mais aussi pour les horaires de transport en commun… Bref, elle fait partie du quotidien en milieu urbain, mais devrait bientôt intégrer des nouvelles fonctionnalités très utiles dès que l’on sort des sentiers battus.

Justement, en parlant de sentier, la nouvelle version de l’application devrait intégrer plus d’informations et une localisation plus précises pour les sentiers principaux. Elle devrait aussi intégrer une possibilité d’avoir le fond de carte hors-connexion, et promet des indications de guidage plus précises.

La mise à jour se concentre sur les parcs nationaux, et propose l’extension des propositions de « à voir, à faire » aux parcs, comme déjà existant dans les villes. Google Maps va répertorier et suggérer la visite des endroits les plus remarquables et populaires des sites naturels, photos à l’appui.