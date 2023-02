À quoi servent les nouveaux skis connectés ?

Glisser oui, mais en high-tech ! Cette saison, le ski connecté prend son envol et des produits apparaissent sur le marché, équipés de capteurs augmentant l’expérience du skieur. La marque Rossignol s’était déjà une peu lancée dans l’aventure dès 2015, à l’occasion d’une collaboration avec la société Piq. Un capteur posé sur la chaussure permettait alors de mesurer son degré d’inclinaison, les G pris en courbe, la puissance des appuis, etc. Autant d’infos qu’on retrouvait ensuite sur l’appli et qu’on pouvait ensuite partager avec ses amis. Cette année, la marque iséroise est de retour avec un projet collaboratif baptisé « Smart Ski Experience », créé avec Lumiplan et le CEA.

Le ski qui vous donne votre niveau

« Les premières expérimentations s’appuient sur un capteur autonome en énergie placé sur le ski, communiquant en Bluetooth avec les smartphones pour visualiser sous forme d’un score la maîtrise technique globale du skieur », font savoir les marques impliquées. En clair, la puissance d’appui sur les skis, la fréquence de virages et la vitesse, analysés par le capteur, donnent une idée du niveau du pratiquant.

Aurez-vous la moyenne ? Pour le savoir, rendez-vous du 6 au 19 Février 2023 sur le village spectateur (en accès libre) des Championnats du monde de ski alpin Courchevel- Méribel 2023.