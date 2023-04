Comment les stations de ski prévoient l’enneigement des prochaines décennies

Où investir ?

« On sait tous que l’enneigement va tendre à se raréfier, mais en prévoyant bien les choses, on peut décorréler l’ouverture des pistes de la hauteur de neige. Evidemment, s’il n’y a aucune neige et pas de températures négatives, on ne pourra rien faire, mais ce n’est pas ce qui est prévu pour les décennies à venir », assure Laurent Raynaud. « Jusqu’en 2050, les niveaux d’ouverture des domaines skiables dépendant assez peu des scenarios prévus par le Giec. En revanche, pour 2080 ou 2100, c’est largement plus le cas. »

D’où l’intérêt de prévoir des dépenses pertinentes, et de ne pas investir à fonds perdus sur des secteurs où la neige viendra à manquer trop cruellement dans les prochaines années. Si le logiciel Climsnow utilise comme référence la valeur 100 jours d’ouverture par saison pour une piste, pour dire si oui ou non elle présente une inquiétude en termes d’enneigement, tout dépend de la volonté de la station et du caractère stratégique de la piste, par exemple s’il s’agit d’un retour station. Dans tous les cas, l’enjeu est de taille, et ce n’est pas cet hiver radin en flocons qui prouvera le contraire. « L’engouement des clients pour le ski ne diminue pas, y compris quand l’enneigement est moins bon. Les gens continuent à trouver un intérêt à skier », observe Laurent Reynaud. « Ça veut dire qu’il faut être capable d’ouvrir les pistes. »