Comment les stations vont-elles réduire leur consommation d’énergie ?

Les défis s’enchaînent pour les stations de ski. Après un hiver sans remontées mécaniques, en 2021, puis une saison à jongler avec les contraintes sanitaires, en 2022, c’est désormais du côté de la consommation d’énergie qu’elles vont devoir revoir leur organisation. Car elles espèrent apporter leur contribution à l’effort collectif de sobriété, en adaptant leur organisation, leurs horaires et parfois leurs services à la clientèle. Même si le mot d’ordre est le même un peu partout : les changements doivent être indolores pour les skieurs, qui sont en droit d’attendre une qualité toujours au top.

Les remontées mécaniques, première variable d’ajustement

La première conséquence de cette nouvelle donne, c’est que les conducteurs de remontées mécaniques vont devoir ajuster encore mieux la vitesse des appareils. « S’il y a peu de personnes qui attendent pour prendre le télésiège, on passera entre 3 et 5 mètres/seconde », anticipe Nicolas Deparis, directeur d’exploitation de la station de Gérardmer, dans les Vosges. « Quand il y aura plus de monde, en revanche, on repassera à la grande vitesse, c’est-à-dire 5,25 mètres/seconde. » Trois téléskis du domaine resteront également fermés cet hiver. « Ils sont situés sur des pistes auxquelles on peut accéder par d’autres remontées », explique Nicolas Deparis.

Une production de neige au millimètre

Les stations qui dispose d’enneigeurs (qu’on appelle parfois trivialement des « canons à neige ») vont aussi faire doublement attention à la façon dont elles s’en servent. Le domaine skiable des Arcs, par exemple, calculait récemment que cette production représentait 14% de sa consommation électrique. Si les études statistiques étaient déjà poussées, une attention plus fine encore sera accordée à cet aspect, pour produire juste la bonne dose, et pas un flocon de plus. « On aura des sondages quasi quotidiens pour connaitre précisément la hauteur de neige sur chaque secteur », estime Nicolas Deparis. « Dès que ce sera possible, on arrêtera d’enneiger certaines zones et on ne produira plus de neige en heures pleines, c’est-à-dire pendant la journée. »