Jules Lapierre : la Chartreuse a « un côté sauvage »

Quelle est ta piste préférée en Chartreuse, pour le ski de fond ?

Quand elle est damée, c’est la Traversée de Chartreuse, une piste qui part du Sappey, qui va à Saint-Hugues et qui remonte au Col de Porte. Elle fait 25 km environ et passe dans des endroits assez sauvages. C’est un petit peu dur en dénivelé, mais c’est beau ! C’est dans la forêt, mais il y a aussi quelques endroits en balcon avec de jolies vues sur Chamechaude ou le Charmant Som.

Tu as une bonne adresse pour s’arrêter boire un coup ou manger quelque chose ?

A l’Auberge du Charmant Som, mais elle n’est ouverte qu’en été. On y mange de bonnes fondues et le cadre est hyper cool, avec des vaches autour et une ambiance alpage. L’hiver, il y a le 16’Art à Saint-Pierre-de-Chartreuse, avec des plats au gré des envies du chef. C’est sur la place du village, il y a souvent de l’ambiance et parfois des concerts.

En dehors des sports d’hiver, qu’est-ce qu’on peut faire en Chartreuse ?

Pour l’histoire, on peut aller au musée de la Grande Chartreuse. Mais ce que j’adore surtout faire, c’est aller aux bains norvégiens, à Oréade, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le cadre est superbe, en extérieur, et quand il y a de la neige qui vient de tomber c’est incroyable. On est sous les étoiles, on passe du sauna au bain norvégien et on peut même sauter dans la poudreuse, c’est de la folie !

Est-ce que tu peux nous donner une idée d’itinéraire hors des sentiers battus pour se balader ?

En partant du col de Porte, on peut aller vers le Charmant Som. Le début de la balade est damé et ensuite, il faut marcher encore 15-20 minutes pour arriver en haut. Mais ça vaut le coup parce qu’on a une vue centrale sur tous les sommets, une belle pente pour faire de la luge. Vers le monastère de la Grande Chartreuse, qui dégage une atmosphère spéciale de par son histoire, il y a aussi de beaux alpages avec des granges pour faire un joli pique-nique. En famille, c’est sympa.

En résumé, pourquoi ce massif est-il beau ?

C’est là que j’ai vécu mon enfance, j’y suis attaché. Il peut y avoir un côté austère, parce qu’il y a pas mal de dénivelé et que c’est enclavé. Ça donne un côté sauvage et il y a quand même du soleil. On peut vite aller vers les sommets ou sur les hauts plateaux de Chartreuse, et puis faire de l’escalade.