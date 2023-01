Le ski patrol experience, dans la vie d’un pisteur-secouriste aux Menuires

« C’est un outil du quotidien pour les pisteurs », explique Jean-Marc en montrant un hélicoptère aménagé pour l’occasion. « Il est sollicité lors d’un secours grave ou pour venir en aide à des personnes qui seraient bloquées dans des endroits difficiles d’accès. Il est aussi utilisé dans certains cas pour le déclenchement des avalanches. », complète-il. Cet ancien hélicoptère permet d’initier les enfants sans risque à un exercice de treuillage.

Dans leur métier, les pisteurs sont malheureusement amenés à faire du secours en avalanche. C’est pour ça que le troisième atelier est un « DVA Park », un espace qui recrée une avalanche pour s’entraîner à la recherche avec un détecteur de victime en avalanche (DVA). En plus de la découverte de cet appareil, les enfants sont aussi sensibilisés à quelques notions de nivologie comme la formation de la neige et ses différents types. Les raisons du déclenchement d’une avalanche sont aussi vulgarisées, et les enfants sont sensibilisés au risque d’avalanche. « Il y a cinq niveaux de risques. Ils vont de 1 qui est le risque faible, à 5 qui est le risque très fort, les stations de ski sont généralement fermées. Les skieurs sont informés du risque par des drapeaux colorés, vert, jaune, orange, rouge et rouge et noir. », commente le maitre-pisteur.

Et pour finir en beauté, les enfants apprennent à piloter sur un circuit enneigé des petites motoneiges. C’est la dernière étape pour valider le diplôme du « pisteur-junior », délivré à la fin de la séance pour tous les enfants !