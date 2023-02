Locations en montagne : quand les stations décernent des étoiles

« Si l’hébergement ne suit pas, ça ne va pas »

Les skieurs qui cherchent un appartement dans la station peuvent désormais sélectionner un hébergement 1, 2, 3 ou 4 « mélèzes ». Un système de notation qui permet de savoir ce qu’on va trouver en arrivant sur place. « Il y avait un certain nombre d’hébergements qui étaient vétustes et pas conditionnés pour la location. Avec ce programme, on aide les propriétaires à les faire monter en gamme pour le confort des visiteurs. »

Pour grimper d’un échelon, l’hébergement devra par exemple intégrer des services supplémentaires (wifi, casier à skis) ou bien subir un lifting pour être remis au goût du jour. « Depuis plusieurs années, on fait de gros investissements sur le domaine skiable, pour satisfaire nos visiteurs. Mais si l’hébergement ne suit pas, ça ne va pas », estime Emmanuelle Tamazian, directrice de l’office de tourisme des Orres.