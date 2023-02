Quand la montagne et Salomon s’invitent au Super Bowl avec Rihanna !

Le Super Bowl avait comme un petit parfum de montagne cette année avec Rihanna, méga star en vedette américaine pour l’occasion… La nuit dernière du 12 février avait lieu la 57ème édition de l’événement sportif considéré comme le plus important des Etats-Unis. Rihanna y a assuré le traditionnel show de mi-temps, régalant le public avec ses plus grands tubes après sept années d’absence dans le milieu de la musique. Au même titre que les chorégraphies et le chant, sa tenue a créé l’événement !

Toute de rouge vêtue, la star enceinte de son deuxième enfant s’est d’autant plus distinguée avec ses chaussures… Salomon, marque emblématique des sports d’hiver qui a réussi sa diversification dans la course au montagne! Une paire rouge, au style moderne inspirée par le trail et la chaussure de randonnée, issue d’une collection avec la ‘’Maison Margiela’’, une maison de haute couture parisienne.