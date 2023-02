Une nouvelle vie pour les télésièges et les télécabines

De la cabine... au restaurant

Mais Broc & Co ne se contente pas de faire de la revente et de la location de matériel. Eddy se retrousse aussi les manches pour leur donner un coup de jeune. « On a un client à Toulouse qui voulait une cabine pour son restaurant. On a installé un parquet, des bancs et une table en bois, refait la peinture et amené l’électricité pour pouvoir brancher des appareils à raclette par exemple », présente le brocanteur. « Ça peut aussi servir de cabane au fond du jardin, ou bien de lieu de jeu pour les enfants. » Comme quoi, télésièges et télécabines peuvent avoir plus d’une vie !