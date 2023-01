Ces stations de ski qui peuvent accueillir vos enfants en garderie dès le plus jeune âge

Rares sont les garderies ESF pouvant accueillir votre enfant dès l’âge de 3 mois. Elles sont huit dans les Alpes à le proposer : six en Savoie et deux en Haute-Savoie. Une trentaine d’autres écoles dans toute la France peuvent ensuite recevoir votre enfant à partir d’un âge compris entre 6 mois et deux ans et demi. On les retrouve principalement dans le Massif des Alpes mais aussi dans les Vosges. Finalement, à partir de 3 ans et dans toute la France, un bon nombre d’ESF peuvent accueillir les petits en garderie et/ou en Club Piou-Piou pour ses premiers souvenirs les pieds dans la neige !