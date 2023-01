Cartes interactives : les pneus neige obligatoires, comment ça se passe dans nos massifs ?

Un pneu hiver, ça change quoi ?

Pneus neige, pneus hiver, pneus quatre saisons : difficile de s’y retrouver dans le jargon des fabricants. Alors, comment savoir si les pneus montés sur votre voiture feront vraiment l’affaire en cas de contrôle ? Il faut en fait se fier à un seul indicateur : les pneus certifiés « hiver » sont identifiables grâce au logo « 3PMSF », représentant une montagne à trois pics arborant un flocon de neige. Avec ce logo sur la gomme, vous êtes sûr d’être dans les clous.

Pendant une période transitoire de deux ans encore, ceux affichant un logo «M+S», «M.S» ou «M&S sont également autorisés. Si l’utilisation est ponctuelle, il peut être préférable de se munir de chaînes (plus solides et efficaces sur les routes particulièrement enneigées ou verglacées) ou de chaussettes (plus confortables, mais plus fragiles). Dans ce cas, un petit galop d’essai dans le garage ou sur un endroit sec ne sera pas du luxe, histoire de ne pas vous trouver démunis quand il faudra les installer dans des conditions plus hostiles…