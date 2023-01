Peakfinder, Peakvisor, Peaklens… : les meilleures applications pour identifier les sommets et se repérer en montagne

Peakfinder:

C’est celle qui revient toujours en premier lorsqu’on cherche une application d’identification de montagne, et pour cause ! Elle est disponible pour moins de cinq euros, à la fois sur IOS et sur Android. Testée sur un IPhone 12, elle détonne par son efficacité et sa fluidité. D’une prise en main très simple et intuitive, l’application est puissante. On retrouve un beau répertoire de sommets à travers le monde, sans pour autant d’informations superflues.

Il y a la possibilité de « recaler » le dessin sur l’image pour plus de précision, et de zoomer dans le paysage pour distinguer un sommet lointain. Elle permet aussi de visualiser la trajectoire du soleil et de la lune, ce qui est une fonctionnalité appréciable. Il existe une fonction qui permet de « sauter » de sommet en sommet et visualiser la vue d’une autre montagne, utile pour préparer une autre randonnée.

L’avis de Thaïs, accompagnatrice en moyenne montagne :

« Je l’utilise depuis cet été en complément d’une carte IGN. Je trouve que c’est un bon outil pour apprendre à se repérer dans des environnements qu’on ne connait pas. Je m’en sers avec mes clients en croisant avec l’observation du paysage et de la lecture de carte. »

IOS : 4.99 €

Android : 4,69 €

https://www.peakfinder.org/fr/mobile/