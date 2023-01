Vacances à la montagne : voici comment bien choisir votre location

Demi-pension ou formule tout compris ?

Séjourner en montagne avec une formule tout compris, c'est l'assurance de profiter des meilleurs aspects de la vie en station les pieds sous la table, matin, midi et soir, sans avoir à vous soucier de quoi que ce soit. En parallèle, la demi-pension est une formule qui vous laisse le choix entre deux options : petit-déjeuner et déjeuner ou petit-déjeuner et dîner (généralement, les hôtels ayant une offre en demi-pension comprennent le petit-déjeuner et le dîner).

Vous l'aurez compris, la demi-pension va vous coûter moins cher qu'une pension complète au moment de la réservation.