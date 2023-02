Vacances en montagne : comment éviter les bouchons sur la route ?

Pour beaucoup, les vacances au ski commencent trop souvent par un petit parcours du combattant, notamment sur les routes. Les bouchons du samedi sont malheureusement un classique, surtout pendant les vacances scolaires, en direction des stations. Mais perdre sa journée sur la route n’est pas une fatalité. Petit tour d’horizon de ce qu’on peut faire pour se simplifier le trajet.

1. Partir en décalé

Le meilleur moyen pour éviter les bouchons du samedi, c’est de partir le dimanche. Et oui ! Dans de nombreuses stations, les professionnels s’adaptent et proposent désormais des locations du dimanche au dimanche par exemple. Ou bien anticiper en débuter la route le vendredi. Mais attention à la fatigue. « Il faut se laisser le temps d’accéder à ses vacances, ne pas tout jeter dans la voiture en sortant du bureau pour partir le plus vite possible », conseille le capitaine Gaudin, commandant en second de l’Escadron départemental de sécurité routière de Savoie. Idem au moment d’arriver sur les pistes. « C’est normal d’avoir envie de skier tout de suite et de profiter à fond de la première journée, mais il faut avoir conscience qu’on quitte une semaine de travail qui nous a déjà sollicité et prendre temps d’arriver plutôt que de foncer et de prendre le risque de se blesser. »