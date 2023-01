Val d’Isère, Tignes, Flaine... Ces stations de ski où les enfants ne paient pas !

Le domaine skiable Tignes – Val d’Isère

« Les plus jeunes riders (âgés de moins de 8 ans) et les skieurs âgés de 75 ans et plus sont invités de notre domaine », affichent fièrement les stations de Tignes et Val d’Isère. Nichée au cœur de la Tarentaise, le domaine permet aux jeunes enfants et aux séniors de skier gratuitement sans aucune limitation de temps. Comme pour le Grand Massif, pensez à ne pas oublier de pièce d’identité, nécessaire lors de l’application de la réduction.

Et si votre enfant a dépassé les 8 ans, il pourra tout de même profiter d’un tarif réduit jusqu’à ses 18 ans inclus. Une réduction également valable pour les skieurs de plus de 65 ans.