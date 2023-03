Un mètre de neige attendu cette semaine en montagne

Alors que la France connaît une période de sécheresse inquiétante en plein hiver, la météo a décidé de donner un coup de pouce aux nappes phréatiques, avec des perturbations prévues à partir de ce mardi 7 mars. En montagne, cela se traduira par de la neige sur tous les massifs, et notamment des cumuls notables dans les Alpes notamment, avec près d’un mètre en cumulé à partir de 2000 mètres. On vous explique.

Mardi, ça commence à poser

« A partir de mardi, en fin de matinée, on attend de la neige sur les Pyrénées et le Massif central », détaille Frédéric Decker, prévisionniste chez MétéoNews. Si la limite pluie-neige sera assez haute dans les Pyrénées (il neigera à partir de 1600 m), elle sera plus basse dans le Massif central (autour de 1000 mètres). Dans l’après-midi, la perturbation atteindra le Jura et les Alpes (mais pas les Vosges), avec une limite pluie-neige également autour de 1000 mètres. On attend 5 cm de neige sur ces massifs, voire 10 cm sur le Puy-de-Dôme.

Mercredi, les Vosges blanchissent également

Un deuxième passage perturbé est attendu pour mercredi 8 mars. « Les Pyrénées y échappent », anticipe le prévisionniste. « Dans le Massif central, ce sera plutôt de la pluie car les températures vont remonter. Dans les Alpes et le Jura, il neigera au-dessus de 1500 m, contre 1000 m pour les Vosges, où il pourrait tomber près de 15 cm. » Mêmes cumuls dans le Jura, et un peu plus sur les Alpes, avec plus de 20 cm de neige fraîche à partir de 1500 m.

Jeudi ça se calme, vendredi ça repart

La journée de jeudi sera plus calme, avec moins de nuages, malgré quelques centimètres sur les Pyrénées à partir de 1800 m, ainsi qu’un peu de pluie dans les Vosges, le Jura et le Massif central. En fin de journée, la perturbation touche les Alpes, avec une limite pluie-neige qui se stabilise vers 1500 m. Au-dessus, on devrait voir arriver 15 à 20 cm supplémentaires.

Samedi et dimanche, des chutes impressionnantes

La semaine se terminera sous de gros nuages, puisque samedi 11 mars devrait être très neigeux en montagne. Au-dessus de 2000 mètres d’altitude, « les cumuls pourraient dépasser les 50 centimètres pour samedi », prévient Frédéric Decker. Le lendemain, les températures baissent un peu et une dizaine de centimètres pourraient s’ajouter à cette couche neigeuse à partir de 1700 mètres. Au total, il devrait donc tomber plus d’un mètre de neige, à 2000 mètres d’altitude, sur l’intégralité de la semaine. Une aubaine pour ceux qui ont décidé de passer quelques jours au ski, en profitant notamment des offres spéciales du Printemps des montagnes !