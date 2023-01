Les animaux des Vosges, stars de livres pour enfants

Ses photos sont devenues des livres

Dans le club photo qu’il fréquente, à Epinal, l’idée d’une collaboration germe avec une institutrice de la région, Marie-F Houlbrèque, qui crée des histoires avec ses classes et avec sa fille. Un écureuil photographié par Sylvain va devenir le sujet de leur premier ouvrage à trois « Noisette et la mésange bleue ». « On se disait qu’on allait en faire 200, pour que nous enfants et nos petits-enfants aient une trace de nous », se souvient Sylvain. Une maison d’édition croit au projet et édite leur ouvrage, avant qu’il n’en récupère les droits pour le sortir eux-mêmes.

« On fait désormais les choses de façon très locale, avec un imprimerie tout prêt de chez nous pour rester dans le respect de la nature. On s’occupe aussi de la mise en page. » Depuis, deux autres livres sont sortis : « Rosaline la petite gourmande » et « Dure journée pour Violette et Juliette ». Et le succès est au rendez-vous. « On a plus de 8000 ventes en tout », se réjouit Sylvain. Et ce n’est qu’un début…