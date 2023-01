Les Ménuires, le Grand-Bornand, Sainte-Foy-Tarentaise : les événements caritatifs de la montagne solidaire

Les transplantés et dialysés ont rendez-vous à Sainte-Foy-Tarentaise

Autre cause, autre temps-fort de l’hiver du côté de Sainte-Foy-Tarentaise. A station organise les 10e Jeux nationaux d’hiver des transplantés et dialysés, du 15 au 20 janvier. Une semaine de compétition et de partage autour des sports d’hiver, qui vise également à promouvoir le don d’organe auprès du grand public. Une centaine de compétiteurs sont attendus pour participer à dix épreuves (en compétition ou pour une initiation) : slalom géant, slalom, slalom parallèle, super-G, ski de fond 3 km, biathlon, ski de fond 1h, raquettes, ski de rando et paret (une petite luge sur laquelle on s’assied).

« Ce n’est pas la recherche de performances à tout prix, mais la participation de chacun, à sa mesure, dans le cadre d’épreuves organisées avec rigueur et sécurité », explique l’organisation, qui enjoint les personnes transplantés ou dialysés à s’inscrire à cette belle aventure. Le parrain de cette édition sera à nouveau Jean-Luc Crétier, champion olympique de descente en 1998 et personnellement sensible à la cause. « Que le meilleur gagne bien sûr ! Mais surtout « respect » par rapport à ce que ces gens ont vécu ! Ils ont traversé des épreuves extrêmement difficiles et avoir la volonté de faire des efforts physiques pour prouver que même greffé on peut vivre normalement, c’est magnifique. J’ai vécu une carrière sportive avec tous mes moyens et je suis impressionné par les personnes qui pratiquent une activité physique après avoir traversé de telles épreuves. » Voilà des stations qui ont du cœur !