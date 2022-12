Alpes, Massif Central, Jura, Vosges… une fin d’année sous le signe de la douceur pour les températures

Une extrême douceur attendue pour la Saint Sylvestre

Ce samedi 31 décembre et ce dimanche 1 janvier, les températures seront très douce sur tous les massifs. Il fera 10°C vers 1500 m dans les Alpes, et entre 12°C et 13°C à la même altitude dans les Pyrénées et le Massif Central.

Lundi, une nouvelle perturbation arrive, avec une limite pluie/neige entre 1500m et 1700m dans les Alpes. Elle s’abaisse jusqu’à 1300m dans les Pyrénées. Il neigera peut-être plus bas vers 1000m dans Vosges et le Jura .

Une première semaine de l’année sans précipitations attendues

La semaine suivante sera marquée par un temps relativement sec et plus frais dans tous les massifs, mais sans précipitations, sauf peut-être jeudi dans les Vosges et le Jura avec le retour de la pluie.

La neige peut-être de retour en fin de semaine prochaine

Le retour d’un temps plus perturbé, avec de la neige sur tous les massifs, se fera peut-être autour du 8 janvier…