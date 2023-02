Le Recco : on vous explique tout sur cette pastille qui sécurise vos sorties au ski

La sécurité pour tous, à moindre coût

Un vêtement équipé d’une pastille Recco ne coûte pas plus cher qu’un autre. La preuve, en France, le leader du Recco est Décathlon, avec sa sous-marque Wed’ze. La plupart des équipements (casque, veste) de ski alpin, ski freeride, et même dans les entrées de gamme en sont équipés. « Pour le consommateur, ce n’est pas un coût en plus, et pour les marques c’est une démarche », explique Claudia Ziegler, ancienne championne de slalom et chargée de communication pour la marque. Les pastilles Recco sont présentes dans plus de 150 marques de vêtements, de Prada à Armani, en passant par The North Face et Décathlon. « On retrouve des vielles tenues de ski avec des pastilles ! Depuis la diode n’a pas changée de technologie, ça marche toujours même quarante ans après ! », rigole-t-elle.

Un appareil de recherche performant, pour les professionnels du secours en montagne

Si beaucoup de skieurs sont équipés de pastille, il faut aussi des secouristes qui savent se servir de l’appareil de recherche. La pastille étant passive, c’est un récepteur spécial qui capte le signal émis par la diode (voir encadré). En France, plus de 135 stations de ski sont équipées de ce type de récepteur (l’essentiel des stations ayant un potentiel de risque d’avalanche) et les organismes de secours en montagne : le PGHM et les CRS de montagne. Dans les postes de secours, ce sont les pisteurs-secouriste qui sont formés à manier cet appareil.

De la même manière que les secouristes pratiquent la recherche DVA, ils s’entraînent aussi régulièrement au Recco. Un apprentissage régulier est nécessaire pour devenir performant. L’appareil de recherche est très puissant : il est capable de détecter la position du réflecteur très précisément, à une dizaine de centimètres près. « Il faut s’entraîner au Recco régulièrement, savoir s’en servir et différencier les signaux envoyés par la pastille, des faux-signaux qui peuvent être d’autres skieurs qui passent », explique Jérémy aux autres pisteurs qui s’entraînent à la recherche.