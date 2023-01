Génépi, Chartreuse, Sapinette… Ces liqueurs qui font la saveur de nos montagnes

« Est-ce qu’on peut vous offrir un petit génépi avant de partir ? » La phrase est un classique des fins de repas au restaurant, dans les stations alpines. Car le petit « digeo » avant de sortir de table est une tradition bien ancrée dans les mœurs montagnardes. « En montagne, on mange du fromage, on fait du ski et on boit du génépi », résume Sarah Gauthier, qui a repris en 2020, avec son frère Romain, la Distillerie des Aravis. A quelques mètres de la première télécabine de la station de La Clusaz, la fratrie a repris des recettes ancestrales et ajouté sa touche, pour créer des liqueurs qui sentent bon les sommets.

Une affaire de famille

En deux ans, ils ont rempli près de 100 000 bouteilles, au sous-sol de leur boutique. Romain y travaille d’arrache-pied, entre la cuve pour la macération et l’alambic originel de la distillerie, vieux de plus de cent ans. Car la fratrie, venue d’Ardèche et issue d’une famille de distillateurs depuis que Jean Gauthier, leur grand-père, s’est lancé dans la profession, a repris en 2020 une autre affaire ancestrale. Leur liqueur la plus connue est évidemment le génépi, qui est la star de la boutique. « Il s’agit d’une plante protégée, donc on ne peut pas la cueillir comme ça », explique Sarah. Des producteurs locaux leurs fournissent donc la précieuse plante et ils en font eux-mêmes pousser quelques brins.