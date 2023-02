On a testé la descente en bobsleigh sur la piste olympique de La Plagne

A chaque envie son engin

Pour se lancer sur la piste, désormais ouverte à tous les amateurs de sensations fortes, on a le choix du roi. « L’engin le plus commun est le bobraft, dans lequel on peut monter à 4 et qui monte jusqu’à 80 km/h », explique Amandine Gros, assistante de direction sur la piste. « C’est une luge autoguidée et autofreinée pour un usage familial et convivial. » Pour ceux qui veulent plus de vitesse, il y a la speedluge, dans laquelle on s’installe seul et allongé sur le dos. « Là-dedans, on a une vision panoramique de la piste et on appréhende mieux les virages et la vitesse. » Pour les plus goulus, une expérience premium existe aussi, avec un pilote professionnel et trois passagers. « Là, c’est assez extrême au niveau des sensations. Dans certains virages on prend 3 à 4 G d’accélération. » Dans tous les cas, quelques contrindications existent pour les femmes enceintes, les personnes souffrant d’épilepsie ou de troubles cardiaques ou vertébraux.