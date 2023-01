Comment s’habiller pour faire du ski de fond ?

Attention aux extrémités

Comme dans tous les sports qui se pratiquent dans le froid, les extrémités (c’est-à-dire les mains et les pieds) doivent attirer votre vigilance, sous peine de passer un sale moment. « Il faut avoir des chaussures qui ne nous serrent pas trop, pour ne pas couper la circulation du sang », explique Jean-Marc Gaillard. « Il est aussi important de faire un bon choix de chaussette. Aujourd’hui, la laine merinos est le meilleur compromis en terme de chaleur et de respirabilité. » Idem pour les gants, en sachant que les plus frileux auront besoin de gants plus épais. « Il faut tout de même qu’ils ne soient pas trop encombrants, pour avoir une bonne préhension sur la poignée du bâton », estime Jean-Marc. On se protège les oreilles avec un bandeau (ou un bonnet fin, mais seulement en cas de grand froid) et on y va !

Quelques accessoires dans le sac

Une fois sur les pistes, on est toujours bien content d’avoir emporté quelques affaires avec soi. Pour cela, il existe des portes gourdes avec de petites poches, ou bien des sacs à dos peu encombrants. La gourde (avec de l’eau ou une boisson chaude réconfortante) est évidemment le premier accessoire à y glisser. « Il faut bien boire, parce que même si on n’a pas la sensation de soif, il est très important de rester hydraté », conseille le double médaillé olympique. « Une petite barre énergétique fait aussi plaisir », tout comme des affaires de rechange (des gants plus chauds, un bandeau plus fin…) pour pouvoir s’adapter. Maintenant que vous êtes bien équipés, il ne reste plus qu’à pousser !