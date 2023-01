Thibaut Favrot : dans les Vosges, « des paysages qu’on ne voit nulle part ailleurs »

Quelle est ta piste préférée au Champ du Feu ?

La piste légendaire de La Serva ! Pour plein de gens ça peut paraitre une petite piste mais pour nous c’est la plus grande, là où on pouvait faire des slaloms et des courses régionales. Il y a même un stade d’entraînement maintenant. J’ai grandi là-dessus.

Tu as une bonne adresse pour s’arrêter boire un coup ou manger quelque chose sur les pistes ?

L’auberge Hazemann est l’auberge mythique du Champ du Feu. On y mange les meilleures tartes aux myrtilles du monde. Du monde ! C’est un savoir-faire inégalable. On voit le début des pistes et la vallée de Schirmek.

En dehors des sports d’hiver, qu’est-ce qu’on peut faire au Champ du Feu ?

L’été, on peut faire de la luge d’été, mais c’est aussi un endroit magnifique pour faire du VTT. Très peu connu et très sous-estimé, avec des profils de montagne qui sont beaucoup plus souple que dans les Alpes. L’hiver on peut aussi faire du ski de fond ou de la raquette.

Est-ce que tu peux nous donner une idée d’itinéraire hors des sentiers battus pour s’éloigner un peu de la station ?

En raquette, en ski de fond ou à pieds, je conseille d’aller faire le tour emblématique de la Tour du Champ du Feu. C’est une tour qui a été érigée à la soirée de la Seconde Guerre mondiale, un lieu de mémoire pas très loin de l’ancien camp de concentration du Struthof. C’est aussi l’histoire de cette région. On peut y aller en famille, c’est accessible depuis le parking de la station et ça surplombe les pistes avec une très belle vue tout autour.

En résumé, pourquoi ta station est-elle belle ?

Ce sont des paysages qu’on ne voit nulle part ailleurs. C’est très sous-estimé parce qu’on dit parfois qu’il n’y a pas assez de pente ou de neige, mais c’est un des derniers endroits où la nature peut vraiment tout donner. On peut croiser du gibier, regarder de belles fleurs, cueillir des myrtilles ou même des fraises sauvages, ce qui devient rare. Il y a plein d’activités à pratiquer et c’est loin de la foule.