Quand les domaines transfrontaliers permettent de changer de pays en skiant

Traverser une frontière en skiant : avouez que l’expérience n’est pas banale ! Sauf pour ceux qui ont l’habitude de glisser dans les quelques domaines transfrontaliers qui partagent leurs pistes entre la France, Suisse, Italie ou encore Espagne. Que ce soit dans de grandes stations ou de plus modestes, les domaines dont on va parler ici cultivent tous une petite différence avec leurs voisins.

Les Portes du Soleil, un pont vers la Suisse

Bienvenue dans « le plus grand domaine skiable transfrontalier du monde » ! Avec ses quelques 600 km de pistes sur 400 km² de superficie, le domaine des Portes du Soleil, en Haute-Savoie, est un poids lourd en la matière. Grâce aux 307 pistes qui relient douze stations, on peut faire un bien joli tour entre les deux pays. Côté français, les portes d’entrée se nomment Les Gets, Morzine-Avoriaz, Avoriaz 1800, Châtel, la Chapelle d’Abondance, Montriond Saint-Jean-d’Aulps ou encore Abondance. Côté helvétique, les domaines sont plus modestes mais tout aussi charmants, avec du bon ski à faire à Champéry, Morgins, Les Crozets ou bien Torgon.

« C’est assez fantastique et unique au monde »

Il faut compter plusieurs jours pour en faire le tour, et bien plus encore pour tester toutes les activités proposées. « Passer de la France à la Suisse, c’est vraiment un voyage dans le voyage », assure Maud Baud, responsable marketing et communication de la station de Morzine-Avoriaz. « C’est assez fantastique et unique au monde. On part à ski et on va changer de produits, d’alimentation, de culture, de monnaie, d’accent, sans prendre la voiture », confirme Alexis Bongard, directeur général de la structure Les Gets Tourisme.