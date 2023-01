Un à trois jours de ski dans la semaine : des forfaits saison « à la carte »

Les grandes stations s’y mettent

C’est par exemple le cas dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie, dans des stations comme La Plagne, Les Arcs, Méribel, Courchevel, Les Menuires ou encore Val Thorens. A La Plagne, par exemple, il existera cet hiver des forfaits permettant de skier un ou deux jours par semaine, avec des journées au choix. Un bon plan pour ceux qui habitent à proximité et montent skier à la journée… mais aussi pour ceux qui viennent d’un peu plus loin et qui pourront ainsi se programmer quelques gros week-ends à la neige.

Sur les dernières saisons, les détenteurs de forfaits à prix réduits skiaient en moyenne 7.7 jours par hiver. Avec la tarification « 2 sur 7 », ils pourront profiter d’une quarantaine de jours de ski au maximum, pour un tarif avantageux. « On avait déjà des forfaits à la carte pour des skieurs ponctuels. Là, on répond à la demande des locaux venant du département, voire même d’un peu plus loin », détaille Nicolas Provendie, directeur général de la Société d’aménagement de La Plagne.

Les locaux se l’approprient

A Val Thorens aussi, l’idée a fait école. « Depuis l’hiver dernier, nous proposons un forfait valable deux jours par semaine, qui permet aussi de faire de gros week-ends en prenant par exemple le samedi et le dimanche d’une semaine, puis le lundi et le mardi de la suivante », explique Vincent Bonnet. La nouveauté de l’hiver sera un forfait 3/7, qui concernera chaque station (Méribel, Courchevel, Val Thorens ou la vallée des Belleville). « Ce sont des formules qui intéressent les saisonniers, les résidents, les propriétaires qui viennent de temps en temps mais aussi les gens de la région Auvergne Rhône-Alpes. » Certains skieurs venus d’Italie ont même franchi le pas, preuve que l’initiative rencontre son public.