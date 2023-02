Le retour de la neige dans les Alpes, les Pyrénées et le Massif Central… Le point météo des vacances de février

À partir de demain, mercredi 22 février des précipitations sont à prévoir sur l’ensemble des massifs montagneux français. Elles seront particulièrement marquées dans le sud-ouest, avec des chutes de neige attendues dans les Pyrénées, le sud du Massif Central et les Cévennes. On pourra attendre entre 10 et 15 cm, d’abord à partir de 1800 mètres qui s’abaissera ensuite à 1500 mètres.

Seulement quelques centimètres de neige dans les Alpes…

Dans les Alpes, quelques centimètres de neige sont à prévoir à partir de 1500 mètres. Peu de précipitations sont attendues dans les autres massifs, avec quelques gouttes de pluie dans les Vosges et le Jura.

Pour la suite, le temps change à partir de dimanche avec le retour d’un temps froid et sec jusqu’à la fin février, avec du soleil sur les Vosges et les Alpes.