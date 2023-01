Billets, transport, hébergement : comment vivre les Championnats du monde à Méribel et Courchevel ?

Ca approche ! Si le mois de janvier est celui des classiques dans le calendrier de ski alpin, le mois de février 2023 marquera le plus gros événement de l’hiver. Les meilleurs skieuses et skieurs du monde ont rendez-vous pendant deux semaine à Méribel (pour les femmes) et Courchevel (pour les hommes) pour les Championnats du monde de ski alpin.

A part les Jeux Olympiques, il n’y a pas plus excitant pour les athlètes. Pour les spectateurs aussi, puisque la dernière fois que les Mondiaux se sont arrêtés en France, c’était en 2009, du côté de Val d’Isère. Une occasion unique, à ne surtout pas rater !

Comment réserver son billet ?

Pour encourager Clément Noël, Tessa Worley, Johan Clarey et le gratin mondial, il faut déjà se munir d’un billet. Il est possible de s’installer en tribune, pour avoir la meilleure vue sur la piste et l’écran géant, ou bien dans la raquette d’arrivée, au cœur de l’ambiance. Tous les tickets sont en vente sur l’espace billetterie de l’événement, et il en reste pour toutes les épreuves, même les slaloms, programmés les 18 et 19 février.