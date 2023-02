En Haute-Savoie, on prépare une course de caisse à savon… sur neige

Le cinéma, source d’inspiration inépuisable

Mais alors, ces caisses à savon, à quoi ressemblent-elles ? « On trouve souvent des choses qui collent avec l’actu, avec des dessins animés, et chaque année ça change », détaille le président. Les films récents, comme les grands classiques du cinéma, sont des sujets inépuisables pour les compétiteurs créatifs. Pour la plus grande joie du public, invité à venir nombreux. « Les gens peuvent venir le long de la descente ou en bas, vers la ligne d’arrivée. Il y aura de quoi manger, une buvette et de la musique. »